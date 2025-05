Au Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz frap­pait un grand coup avant Roland‐Garros, en s’ad­ju­geant le titre face à Jannik Sinner, avec un deuxième set plus tran­quille (7−6, 6–1).

Pour Mats Wilander, la donne pour­rait être bien diffé­rente à la Porte d’Auteuil. Dans les colonnes d’Eurosport, il estime que le numéro un mondial avait trop d’ef­fer­ves­cence autour de lui dans la ville éter­nelle. Sur la terre battue pari­sienne, le Murcien devrait avoir les faveurs du public, en raison de son jeu spec­ta­cu­laire et qu’il est tenant du titre. Selon le septuple cham­pion en Grand Chelem, cela profi­te­rait au numéro un mondial qui a besoin de rester dans sa bulle, pour prêcher son meilleur tennis.

« Je pense que le fait de jouer au meilleur des cinq sets aide Sinner. Le public fran­çais ne sera évidem­ment pas tout à fait pour lui. En fait, il y en aura proba­ble­ment un peu plus pour l’Espagnol. Et ce n’est pas parce qu’il est plus sympa­thique ce sont deux personnes formi­dables et, bien sûr, de grands joueurs mais avec le style de Carlos, je pense que dans tous les stades du monde, à l’ex­cep­tion du Foro Italico, Alcaraz sera le chou­chou du public. Et je pense que c’est plus facile à gérer pour Sinner. Il peut se détendre un peu. Cela devrait donc être encore plus équi­libré s’ils s’af­frontent sur le Philippe Chatrier dans environ trois semaines ».