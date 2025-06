Dans sa célèbre chro­nique pour l’Equipe, Mats était un peu « triste » puisque son record a été battu, celui de la finale qu’il avait disputée face à Vilas et qui avait duré 4H42. L’ancien cham­pion suédois a vite oublié ce « revers » pour analyser un match dont il va se souvenir très long­temps. Selon lui, le niveau de tennis proposé par Sinner et Alcaraz n’a jamais été atteint.

« Mon dernier record a été donc été battu et j’en suis très content ! Car c’est incroyable de battre un record de durée dans un match d’un niveau pareil. Grâce à eux, on va désor­mais voir du tennis comme on n’en a jamais vu aupa­ra­vant. Et ceux qui sont derrière, qu’ils enfourchent leur vélo et se mettent à pédaler pour les rattraper ! Car ces deux joueurs vont propulser le jeu à un niveau inima­gi­nable et, si leurs rivaux ne sont pas prêts à les suivre, ils seront irré­mé­dia­ble­ment largués »