Dans les colonnes de l’Equipe, Mats Wilander persiste et signe. Il pense que le joueur alle­mand a passé un cap. La suite de cette saison va sûre­ment nous apporter des réponses.

« J’ai signalé avant la finale qu’on allait pouvoir commencer à parler d’un Big 3 en cas de victoire de Zverev avec Sinner et Alcaraz et je le main­tiens. Parce que tout est lié à la confiance. Et au fait de penser qu’il n’avait aucune chance contre eux. On devrait le voir jouer de manière plus agres­sive. Et s’il le fait, il lui arri­vera de battre Sinner et Alcaraz… de temps en temps. Ce qui est diffé­rent de jamais, dans sa tête jusqu’a­lors. Eux vont réaliser : « OK, voilà Sascha qui arrive ». Il va progresser parce qu’il travaille telle­ment dur, c’est un tel profes­sionnel, donc ils vont devoir conti­nuer à s’amé­liorer eux aussi. Cela signifie que le niveau va monter encore et encore. Avec les Joao Fonseca et Jakub Mensik qui poussent derrière, ce sera de mieux en mieux chaque année. Ce qui peut être incroyable pour notre sport »