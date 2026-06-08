Dans les colonnes de l’Equipe, Mats Wilander persiste et signe. Il pense que le joueur allemand a passé un cap. La suite de cette saison va sûrement nous apporter des réponses.
« J’ai signalé avant la finale qu’on allait pouvoir commencer à parler d’un Big 3 en cas de victoire de Zverev avec Sinner et Alcaraz et je le maintiens. Parce que tout est lié à la confiance. Et au fait de penser qu’il n’avait aucune chance contre eux. On devrait le voir jouer de manière plus agressive. Et s’il le fait, il lui arrivera de battre Sinner et Alcaraz… de temps en temps. Ce qui est différent de jamais, dans sa tête jusqu’alors. Eux vont réaliser : « OK, voilà Sascha qui arrive ». Il va progresser parce qu’il travaille tellement dur, c’est un tel professionnel, donc ils vont devoir continuer à s’améliorer eux aussi. Cela signifie que le niveau va monter encore et encore. Avec les Joao Fonseca et Jakub Mensik qui poussent derrière, ce sera de mieux en mieux chaque année. Ce qui peut être incroyable pour notre sport »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 10:57