Consultant pour TNT Sports, pendant la quin­zaine de Roland‐Garros, Mats Wilander était en première ligne pour assister à la finale du Grand Chelem fran­ci­lien, oppo­sant Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Comme l’en­semble des fans de la petite balle jaune, l’an­cien numéro un mondial a apprécié le spec­tacle. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, le septuple cham­pion en Majeurs n’a pas tari d’éloge sur les deux joueurs, en les compa­rant au Big Three.

« J’ai vu Federer et Nadal jouer de grandes finales, mais rien n’est compa­rable à cela. Je me suis dit ‘ce n’est pas possible’, ils jouent à un rythme qui n’est pas humain. Le niveau à la fin était abso­lu­ment ridi­cule. Je n’ar­rive pas à croire que nous allons avoir cette riva­lité. Ils ont porté notre sport à un autre niveau. Je n’au­rais jamais pensé dire cela après les trois grands, Roger, Rafa et Novak, mais c’est en fait plus rapide que jamais et à un niveau tel qu’il est diffi­cile de croire qu’ils peuvent le faire. Ce sont deux des meilleurs athlètes que la race humaine puisse produire et il se trouve que ce sont des joueurs de tennis. La fierté et l’hon­neur que je ressens d’avoir pratiqué ce sport et, je l’es­père, d’avoir inspiré la géné­ra­tion qui suit la mienne et celle qui suit la mienne, et d’être parvenu à ce stade avec ces deux guer­riers. D’habitude, je ne suis pas à court de mots, mais là, j’ai vécu une journée merveilleuse. »