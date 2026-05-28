Consultant pour TNT Sports et invité à s’exprimer après la défaite retentissante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Mats Wilander a fait part de son immense surprise, expliquant que l’état du numéro 1 mondial ne lui a pas permis de défendre ses chances.
« C’est un véritable choc pour tout le monde. Je suis stupéfait que cela se soit produit. Il gagnait haut la main, et puis tout à coup, les conditions météo ont mis hors jeu le grand favori, celui qui pouvait réaliser le Grand Chelem en carrière et qui n’avait pas perdu depuis 30 matchs. Il n’a jamais réussi à passer à la vitesse supérieure, contrairement à ce qu’il avait fait en Australie, quand cela s’était produit. Il a eu des crampes et ils ont dû fermer le toit car la règle relative à la chaleur était en vigueur. Il s’est repris. Je pensais qu’il allait se remettre et être prêt à disputer le cinquième set, mais il était clairement loin d’être prêt à jouer. On ne peut tout simplement pas jouer dans l’état où il se trouvait. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 18:04