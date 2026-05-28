Consultant pour TNT Sports et invité à s’ex­primer après la défaite reten­tis­sante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros, Mats Wilander a fait part de son immense surprise, expli­quant que l’état du numéro 1 mondial ne lui a pas permis de défendre ses chances.

« C’est un véri­table choc pour tout le monde. Je suis stupé­fait que cela se soit produit. Il gagnait haut la main, et puis tout à coup, les condi­tions météo ont mis hors jeu le grand favori, celui qui pouvait réaliser le Grand Chelem en carrière et qui n’avait pas perdu depuis 30 matchs. Il n’a jamais réussi à passer à la vitesse supé­rieure, contrai­re­ment à ce qu’il avait fait en Australie, quand cela s’était produit. Il a eu des crampes et ils ont dû fermer le toit car la règle rela­tive à la chaleur était en vigueur. Il s’est repris. Je pensais qu’il allait se remettre et être prêt à disputer le cinquième set, mais il était clai­re­ment loin d’être prêt à jouer. On ne peut tout simple­ment pas jouer dans l’état où il se trouvait. »