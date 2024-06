Dans sa chro­nique dans l’Equipe, Mats revient forcé­ment sur le forfait de Djokovic. Pour lui, même si Sinner est main­te­nant numéro 1 sur le papier, rien n’a changé.

« Je sais très bien que Sinner vient de signer une première partie de saison excep­tion­nelle et que l’or­di­na­teur ne ment pas. Mais je n’ou­blie pas non plus que Novak reste le tenant du titre à l’US Open et au Masters, et qu’il était fina­liste à Wimbledon il y a un an. Tant qu’il est là, pour moi, il reste le meilleur. Et on a vu dans sa fin de match contre Cerundolo que, même blessé, quand il se met en « mode Djoko », il est presque imbat­table. En fait, il rétro­grade à la deuxième place mondiale à cause d’un problème de santé. Pas sur une défaite »