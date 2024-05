Dans sa chro­nique du jour dans le quoti­dien l’Equipe, Mats Wilander explique avec préci­sion comment à son époque il gérait la « pluie ». S’il pointe le fait qu’au­jourd’hui les joueurs sont beau­coup mieux traiter notam­ment au niveau alimen­taire car à son époque on mangeait des sand­wichs, il souligne aussi la problé­ma­tique liée aux cham­pions qui ont le privi­lège de jouer avec les toits.

« La pluie présente un autre désa­van­tage : elle crée des diffé­rences entre ceux qui peuvent jouer sous un toit et les autres. Non seule­ment c’est inique mais le jeu change complè­te­ment à cause de la météo. Surtout sur terre battue. C’est comme si, sur une même journée et dans un même tournoi, les gars ne prati­quaient pas du tout le même sport. Je n’aime pas trop cette idée »