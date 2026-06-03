Plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini retrouve sa splen­deur à Roland‐Garros où il s’est qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2022.

Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander évoque l’arme fatale de l’Italien depuis toujours : son coup droit.

« Quand il a surgi en finale de Wimbledon en 2021, Matteo était en avance sur son temps. Son tennis avait quelque chose de vrai­ment nova­teur. Tout le monde s’ex­cla­mait : ‘Bon sang, ce service et surtout ce coup droit ! Waouh, c’est du lourd !’ Aujourd’hui, on se rend compte que ce coup droit est au même niveau que d’autres. Il reste l’un des meilleurs du circuit, mais il y en a désor­mais un paquet qui sont tout aussi rapides. Ce n’est donc pas quel­qu’un qui a atteint une finale de Grand Chelem, sur gazon qui plus est, avec un jeu à l’an­cienne. Ou trop lent, comme on aurait pu le dire, toutes propor­tions gardées, d’un Andy Murray dans sa jeunesse. Cette moder­nité est la raison pour laquelle Berrettini est encore là, capable de disputer un quart de finale en Grand Chelem, sur terre battue. C’est sûre­ment aussi pour ça que Serena Williams arri­vera encore à jouer à sa reprise : parce qu’elle était déjà à la pointe il y a vingt ans. »

Pour une place dans le dernier carré, Berrettini (105e mondial) affron­tera son compa­triote Matteo Arnaldi, juste devant lui au clas­se­ment mondial (104e).