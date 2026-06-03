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Mats Wilander : « Quand Matteo Berrettini a surgi en finale de Wimbledon en 2021, il était en avance sur son temps. Il y a désor­mais un paquet de coups droits aussi rapides que le sien »

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini retrouve sa splen­deur à Roland‐Garros où il s’est qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2022. 

Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem Mats Wilander évoque l’arme fatale de l’Italien depuis toujours : son coup droit. 

« Quand il a surgi en finale de Wimbledon en 2021, Matteo était en avance sur son temps. Son tennis avait quelque chose de vrai­ment nova­teur. Tout le monde s’ex­cla­mait : ‘Bon sang, ce service et surtout ce coup droit ! Waouh, c’est du lourd !’ Aujourd’hui, on se rend compte que ce coup droit est au même niveau que d’autres. Il reste l’un des meilleurs du circuit, mais il y en a désor­mais un paquet qui sont tout aussi rapides. Ce n’est donc pas quel­qu’un qui a atteint une finale de Grand Chelem, sur gazon qui plus est, avec un jeu à l’an­cienne. Ou trop lent, comme on aurait pu le dire, toutes propor­tions gardées, d’un Andy Murray dans sa jeunesse. Cette moder­nité est la raison pour laquelle Berrettini est encore là, capable de disputer un quart de finale en Grand Chelem, sur terre battue. C’est sûre­ment aussi pour ça que Serena Williams arri­vera encore à jouer à sa reprise : parce qu’elle était déjà à la pointe il y a vingt ans. »

Pour une place dans le dernier carré, Berrettini (105e mondial) affron­tera son compa­triote Matteo Arnaldi, juste devant lui au clas­se­ment mondial (104e).

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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