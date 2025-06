« Avec l’immense respect que l’on doit à Djokovic, j’ai l’impression que Sinner est une version plus moderne », décla­rait récem­ment tout récem­ment Fabrice Santoro.

Septuple lauréat en Grand Chelem et consul­tant pour Eurosport, Mats Wilander est allé dans le même sens au sujet de Jannik Sinner, impé­rial depuis le début de la quin­zaine et opposé à Alexander Bublik en quarts de finale.

« Je n’ai jamais vu personne être aussi agressif du fond du court. Je suis sans voix parce qu’il est incroyable. Il n’at­tend pas que la balle aille où que ce soit. Il veut la prendre le plus tôt possible des deux côtés, surtout en revers. Je ne sais même pas comment on joue­rait contre Sinner, s’in­ter­roge Wilander complè­te­ment scotché par le niveau de l’Italien. Que ferait Roger Federer ? Il joue­rait en slice, en gardant la balle basse, peut‐être. Que ferait Rafa ? Je ne sais pas. Il essaie­rait de l’épuiser mais Sinner joue incroya­ble­ment bien. Il vole sur le court. Pour moi, c’est Spider‐Man. C’est incroyable à quel point il est athlétique. »