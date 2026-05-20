Interrogé par nos confrères d’As, le media espa­gnol, Mats Wilander est persuadé que la domi­na­tion de Jannik Sinner ne va pas durer et que tout cela permet aux autres joueurs de progresser. Interrogé sur le fait qu’il faille bien dési­gner d’autres préten­dants au titre à Roland Garros derrière l’Italien il a désigné Sascha et Casper.

« Il faut abso­lu­ment inclure Sascha Zverev et Casper Ruud parmi les favoris. Je fais partie de ceux qui pensent que l’Allemand rempor­tera un Grand Chelem avant de prendre sa retraite ; il joue mieux avec l’âge, possède un arsenal plus complet, prend plus de risques, et je ne pense pas qu’il perde contre qui que ce soit d’autre que Sinner à Roland‐Garros. La surprise pour­rait venir d’Arthur Fils, car il a le jeu, la convic­tion et le soutien du public. Il est juste derrière eux, mais c’est lui l’outsider »