Interrogé par nos confrères d’As, le media espagnol, Mats Wilander est persuadé que la domination de Jannik Sinner ne va pas durer et que tout cela permet aux autres joueurs de progresser. Interrogé sur le fait qu’il faille bien désigner d’autres prétendants au titre à Roland Garros derrière l’Italien il a désigné Sascha et Casper.
« Il faut absolument inclure Sascha Zverev et Casper Ruud parmi les favoris. Je fais partie de ceux qui pensent que l’Allemand remportera un Grand Chelem avant de prendre sa retraite ; il joue mieux avec l’âge, possède un arsenal plus complet, prend plus de risques, et je ne pense pas qu’il perde contre qui que ce soit d’autre que Sinner à Roland‐Garros. La surprise pourrait venir d’Arthur Fils, car il a le jeu, la conviction et le soutien du public. Il est juste derrière eux, mais c’est lui l’outsider »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 08:25