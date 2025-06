L’ancien joueur suédois, consul­tant pour l’Equipe a livré son analyse concer­nant le jeu de la Française.

« Si j’avais regardé ce match sans connaître le CV de Loïs Boisson, j’au­rais dit que je venais de voir évoluer une top 20 dispo­sant du jeu parfait pour la terre battue. Une joueuse qui sera capable de réaliser de plutôt bonnes choses sur d’autres surfaces mais qui sera vrai­ment très, très dange­reuse à chaque fois sur terre. Parce qu’elle est très athlé­tique, que son coup droit monte haut avec beau­coup d’effet et que son revers slicé reste très bas. Tout ça rend son jeu très fun à regarder. C’est presque du tennis « old fashion », d’une certaine façon, mais avec en plus beau­coup de moder­nité dans son coup droit. »