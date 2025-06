Chez nos confrères de l’Equipe, Mats se régale avec le cas Loïs Boisson. Pour le Suédois, tout est main­te­nant possible.

« Si Loïs Boisson peut gagner Roland‐Garros ? Je dis oui. Yes she can ! Parce qu’elle joue telle­ment diffé­rem­ment de toutes les autres joueuses. Avec son lift de coup droit d’une effi­ca­cité redou­table, il leur faut beau­coup de temps d’adap­ta­tion. Ses adver­saires ne l’ont jamais affrontée, elles ne savent pas à quoi s’at­tendre alors qu’elle, elle connaît leur jeu. Elle se déplace de manière incroyable. Son revers est comme ci, comme ça, ce qui pour­rait consti­tuer une faiblesse, mais parce qu’elle sait utiliser son slice à bon escient, il y a toujours beau­coup de varia­tions. Ce slice, bas sur le coup droit de Coco (Gauff), devrait bien fonc­tionner et lui donner du temps pour revenir dans l’échange. La combi­naison de son lift en coup droit et de son slice de revers est idéale. Elle peut aussi accé­lérer côté revers, quand elle le souhaite, car elle en a la technique. »