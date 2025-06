Après la victoire auto­ri­taire de Jack Draper contre la pépite Joao Fonseca (6−2, 6–4, 6–2) au troi­sième tour de Roland‐Garros, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a encensé l’ac­tuel 5e joueur mondial en le compa­rant à plusieurs légendes du tennis. Extrait de sa chro­nique du jour à retrouver dans le journal L’Equipe :

« Si je ne savais pas qu’il était anglais, je le situe­rais dans la tradi­tion des grands spécia­listes venus d’Espagne. Il ne me rappelle pas un joueur en parti­cu­lier, mais si son coup droit, complè­te­ment dingue déjà face à Gaël (Monfils) au deuxième tour, me fait penser à Rafa, son revers un peu plus plat est proche de celui d’Andy (Murray) tandis que son service, qu’il peut kicker, slicer ou frapper à plat, est compa­rable à celui de (Juan Martin) Del Potro, en gaucher (…) C’est pour ça que je répète qu’il a la pano­plie d’un vain­queur de Grand Chelem. Je ne sais pas si ça va arriver cette année mais il ne me paraît pas si loin que ça. Dans les cinq années à venir, je le vois avec au moins un Majeur. Pas éton­nant donc qu’il ait surclassé en puis­sance Joao Fonseca encore un peu tendre dans ses déplacements. »