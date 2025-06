Consultant de luxe pour le journal L’Équipe durant toute la quin­zaine de Roland‐Garros, Mats Wilander a été épous­touflé par le spec­tacle proposé par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner durant la finale fina­le­ment remportée par l’Espagnol au super tie‐break.

Le Suédois, triple vain­queur du tournoi, a d’ailleurs raconté une belle anec­dote à propos d’un regard lancé par l’Italien dans l’ul­time manche.

« Honnêtement, je ne me souviens pas d’avoir assisté à un match plus inté­res­sant que celui‐ci. Plus intri­guant aussi, avec des hauts et des bas, ou plutôt des allers‐retours, parce qu’il n’y a pas eu tant de bas que cela. D’abord, j’ai aimé l’es­prit de cette finale. Cet esprit qui règne sur leurs matches est essen­tiel pour notre sport. Tous ceux qui ont eu la chance de voir ça vont dire à leurs enfants : « Allons jouer au tennis ! Vous avez vu comme ils s’amusent ? ». Exemple : à 6–5 dans le cinquième set, sur le premier point, Alcaraz frappe une volée gagnante, je suis au bord du court et Sinner me regarde droit dans les yeux et sourit. Un sourire qui dit : « Je n’ar­rive pas à croire ce qui se passe… ». Quand j’ai vu ça, je me suis dit que ces gars ne sont pas seule­ment ultra‐compétitifs, ce sont aussi de grands gent­lemen. La façon dont ils ont aidé l’ar­bitre en effa­çant les traces pour donner le point sans discuter, c’est excep­tionnel à ce niveau. »