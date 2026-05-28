Hier, il est clair que Novak Djokovic a passé une forme de « test » car Valentin Royer l’a poussé notamment lors des deux dernières manches où la Français n’avait plus peur.
D’ailleurs, la réaction de Novak quand un journaliste a minimisé l’intensité de ce match en conférence de presse résumé bien la situation.
Le Serbe sait qu’il est passé près d’un 5ème set où l’issue aurait pu lui être défavorable surtout avec un central, la chaleur et la fatigue et bien sûr un public derrière le Tricolore.
Mats, qui est un expert, insiste dans l’Equipe sur la grande valeur de ce duel qui devrait permettre à Novak d’aborder d’autres challenges avec des vrais repères et il en faudra face à Fonseca.
« On ne savait pas trop où Novak Djokovic en était en arrivant ici. Après un premier tour maîtrisé face au jeu particulier de Giovanni Mpetshi Perricard, j’ai trouvé qu’il avait très bien joué face à Valentin Royer. Maintenant, il va devoir trouver comment récupérer le mieux possible et c’est la partie la plus importante désormais chez lui. En Grand Chelem, il y a toujours un équilibre à trouver entre être testé dans les premiers tours et économiser ses forces. Tout dépend des joueurs. Pour Sinner, l’important est de gagner en trois sets et de ne pas gaspiller d’énergie. Pour Novak, il vaut mieux que ce genre de test arrive maintenant plutôt qu’en quarts de finale »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 08:29