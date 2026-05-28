Hier, il est clair que Novak Djokovic a passé une forme de « test » car Valentin Royer l’a poussé notam­ment lors des deux dernières manches où la Français n’avait plus peur.

D’ailleurs, la réac­tion de Novak quand un jour­na­liste a mini­misé l’in­ten­sité de ce match en confé­rence de presse résumé bien la situation.

Le Serbe sait qu’il est passé près d’un 5ème set où l’issue aurait pu lui être défa­vo­rable surtout avec un central, la chaleur et la fatigue et bien sûr un public derrière le Tricolore.

Mats, qui est un expert, insiste dans l’Equipe sur la grande valeur de ce duel qui devrait permettre à Novak d’aborder d’autres chal­lenges avec des vrais repères et il en faudra face à Fonseca.

« On ne savait pas trop où Novak Djokovic en était en arri­vant ici. Après un premier tour maîtrisé face au jeu parti­cu­lier de Giovanni Mpetshi Perricard, j’ai trouvé qu’il avait très bien joué face à Valentin Royer. Maintenant, il va devoir trouver comment récu­pérer le mieux possible et c’est la partie la plus impor­tante désor­mais chez lui. En Grand Chelem, il y a toujours un équi­libre à trouver entre être testé dans les premiers tours et écono­miser ses forces. Tout dépend des joueurs. Pour Sinner, l’im­por­tant est de gagner en trois sets et de ne pas gaspiller d’énergie. Pour Novak, il vaut mieux que ce genre de test arrive main­te­nant plutôt qu’en quarts de finale »