Ce que l’on redoutait est arrivé avec le forfait d’Arthur Fils, impressionnant depuis son retour de sa grave blessure au dos mais contraint à l’abandon à Rome il y a deux semaines.
Interrogé par L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a réagi à ce terrible coup dur pour le tournoi.
« Son absence est un vrai coup dur pour l’ambiance de cette quinzaine. Les gens ne mesurent pas à quel point elle peut changer du tout au tout quand un héros local performe. La différence, ici, est incroyable. C’est tellement important d’avoir des Français, qui gagnent un ou deux matches, mais c’est encore plus énorme pour ce tournoi quand ils vont loin comme Loïs Boisson l’an dernier. Arthur Fils avait ce potentiel et c’est la raison pour laquelle son renoncement est une bien plus grande perte pour le tournoi que celui de Carlos Alcaraz. Sans le meilleur Français, ni le double tenant du titre, ce sont les deux joueurs les plus attractifs du moment qui vont terriblement manquer. Bien sûr, Jannik Sinner l’est également, mais d’une autre manière. La première fois que vous le voyez jouer en vrai, vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, c’est pas croyable !’ Eh bien Arthur dégage la même impression en apportant quelque chose de différent sur le court. Par son attitude, avec ce coup droit si puissant, capable d’imprimer une rotation de balle complètement folle, il provoque un effet ‘waouh’ dès le premier regard. Vivement l’année prochaine ! »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 08:16