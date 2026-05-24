Ce que l’on redou­tait est arrivé avec le forfait d’Arthur Fils, impres­sion­nant depuis son retour de sa grave bles­sure au dos mais contraint à l’abandon à Rome il y a deux semaines.

Interrogé par L’Equipe, le septuple lauréat en Grand Chelem, Mats Wilander, a réagi à ce terrible coup dur pour le tournoi.

« Son absence est un vrai coup dur pour l’am­biance de cette quin­zaine. Les gens ne mesurent pas à quel point elle peut changer du tout au tout quand un héros local performe. La diffé­rence, ici, est incroyable. C’est telle­ment impor­tant d’avoir des Français, qui gagnent un ou deux matches, mais c’est encore plus énorme pour ce tournoi quand ils vont loin comme Loïs Boisson l’an dernier. Arthur Fils avait ce poten­tiel et c’est la raison pour laquelle son renon­ce­ment est une bien plus grande perte pour le tournoi que celui de Carlos Alcaraz. Sans le meilleur Français, ni le double tenant du titre, ce sont les deux joueurs les plus attrac­tifs du moment qui vont terri­ble­ment manquer. Bien sûr, Jannik Sinner l’est égale­ment, mais d’une autre manière. La première fois que vous le voyez jouer en vrai, vous vous dites : ‘Oh mon Dieu, c’est pas croyable !’ Eh bien Arthur dégage la même impres­sion en appor­tant quelque chose de diffé­rent sur le court. Par son atti­tude, avec ce coup droit si puis­sant, capable d’im­primer une rota­tion de balle complè­te­ment folle, il provoque un effet ‘waouh’ dès le premier regard. Vivement l’année prochaine ! »