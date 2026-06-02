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Mats Wilander sur le retour de Serena Williams : « Si c’est pour s’amuser, elle doit abso­lu­ment le faire, mais si c’est pour essayer de gagner à nouveau, je lui conseille­rais d’y renoncer »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), Mats Wilander a fait part de ses inter­ro­ga­tions dans une chro­nique publiée par L’Equipe.

« Après, j’au­rais demandé à Serena : ‘Pourquoi fais‐tu ça ? Parce que tu te sens en forme ? Parce que ta soeur continue ?’ Si c’est juste pour t’amuser, alors tu dois abso­lu­ment le faire. Si ça a quelque chose à voir avec le fait d’es­sayer de gagner à nouveau, je te conseille­rais d’y renoncer. À 44 ans, c’est trop tard. Je veux dire par là qu’elle pour­rait remporter un match ou deux. S’amuser avec le public. Être fière d’elle‐même. Mais plus… À moins que ce soit pour dire au revoir. Parce qu’elle n’a pas eu les adieux qu’elle voulait ou méri­tait. Dans ce cas, je lui dirais : vas‑y, fais‐le. »

Publié le mardi 2 juin 2026 à 09:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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