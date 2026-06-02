Alors que Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion ce lundi avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), Mats Wilander a fait part de ses inter­ro­ga­tions dans une chro­nique publiée par L’Equipe.

« Après, j’au­rais demandé à Serena : ‘Pourquoi fais‐tu ça ? Parce que tu te sens en forme ? Parce que ta soeur continue ?’ Si c’est juste pour t’amuser, alors tu dois abso­lu­ment le faire. Si ça a quelque chose à voir avec le fait d’es­sayer de gagner à nouveau, je te conseille­rais d’y renoncer. À 44 ans, c’est trop tard. Je veux dire par là qu’elle pour­rait remporter un match ou deux. S’amuser avec le public. Être fière d’elle‐même. Mais plus… À moins que ce soit pour dire au revoir. Parce qu’elle n’a pas eu les adieux qu’elle voulait ou méri­tait. Dans ce cas, je lui dirais : vas‑y, fais‐le. »