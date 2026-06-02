Alors que Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition ce lundi avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin), Mats Wilander a fait part de ses interrogations dans une chronique publiée par L’Equipe.
« Après, j’aurais demandé à Serena : ‘Pourquoi fais‐tu ça ? Parce que tu te sens en forme ? Parce que ta soeur continue ?’ Si c’est juste pour t’amuser, alors tu dois absolument le faire. Si ça a quelque chose à voir avec le fait d’essayer de gagner à nouveau, je te conseillerais d’y renoncer. À 44 ans, c’est trop tard. Je veux dire par là qu’elle pourrait remporter un match ou deux. S’amuser avec le public. Être fière d’elle‐même. Mais plus… À moins que ce soit pour dire au revoir. Parce qu’elle n’a pas eu les adieux qu’elle voulait ou méritait. Dans ce cas, je lui dirais : vas‑y, fais‐le. »
Publié le mardi 2 juin 2026 à 09:27