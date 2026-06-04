Si Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi classe, n’a pas tenu à polé­mi­quer, la déci­sion de l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros de fermer le toit après le premier set du quart de finale entre le Canadien et Flavio Cobolli a été beau­coup commentée.

En effet, au lieu d’at­tendre qu’il pleuve, Amélie Mauresmo a fait le choix d’an­ti­ciper. Sauf qu’à l’ex­cep­tion de quelques gouttes, la pluie n’est pas venue et le match a tota­le­ment tourné en faveur de l’Italien.

Pour l’an­cien triple vain­queur du tournoi, Mats Wilander, « FAA » a toutes les raisons d’être contrarié.

« Je serais agacé à la place de Félix. Il menait et gérait mieux la situa­tion. Je suis sûr que Cobolli ne passait pas un bon moment, et quand on ferme le toit, on sait qu’on va mieux jouer. Je suis sûr que le score dicte ce que l’on ressent à ce moment‐là, et il était en train de gagner, puis le match a basculé. Donc, oui, je pense qu’il doit être agacé. »