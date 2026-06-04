Si Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi classe, n’a pas tenu à polémiquer, la décision de l’organisation de Roland‐Garros de fermer le toit après le premier set du quart de finale entre le Canadien et Flavio Cobolli a été beaucoup commentée.
En effet, au lieu d’attendre qu’il pleuve, Amélie Mauresmo a fait le choix d’anticiper. Sauf qu’à l’exception de quelques gouttes, la pluie n’est pas venue et le match a totalement tourné en faveur de l’Italien.
Pour l’ancien triple vainqueur du tournoi, Mats Wilander, « FAA » a toutes les raisons d’être contrarié.
« Je serais agacé à la place de Félix. Il menait et gérait mieux la situation. Je suis sûr que Cobolli ne passait pas un bon moment, et quand on ferme le toit, on sait qu’on va mieux jouer. Je suis sûr que le score dicte ce que l’on ressent à ce moment‐là, et il était en train de gagner, puis le match a basculé. Donc, oui, je pense qu’il doit être agacé. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 15:15