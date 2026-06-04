Accueil Roland Garros

Mats Wilander sur une déci­sion contro­versée du tournoi : « À la place de Félix Auger‐Aliassime, je serais agacé »

Par
Thomas S
-
183

Si Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi classe, n’a pas tenu à polé­mi­quer, la déci­sion de l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros de fermer le toit après le premier set du quart de finale entre le Canadien et Flavio Cobolli a été beau­coup commentée.

En effet, au lieu d’at­tendre qu’il pleuve, Amélie Mauresmo a fait le choix d’an­ti­ciper. Sauf qu’à l’ex­cep­tion de quelques gouttes, la pluie n’est pas venue et le match a tota­le­ment tourné en faveur de l’Italien.

Pour l’an­cien triple vain­queur du tournoi, Mats Wilander, « FAA » a toutes les raisons d’être contrarié. 

« Je serais agacé à la place de Félix. Il menait et gérait mieux la situa­tion. Je suis sûr que Cobolli ne passait pas un bon moment, et quand on ferme le toit, on sait qu’on va mieux jouer. Je suis sûr que le score dicte ce que l’on ressent à ce moment‐là, et il était en train de gagner, puis le match a basculé. Donc, oui, je pense qu’il doit être agacé. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥