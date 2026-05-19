Entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek avait préparé sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque, en avril dernier. Un passage remarqué, puisqu’elle avait pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

À quelques jours de Roland‐Garros, Mats Wilander est revenu sur l’im­pli­ca­tion de Rafa auprès de Swiatek, quadruple lauréate à Paris.

« J’adore que Rafael Nadal reste suffi­sam­ment impliqué émotion­nel­le­ment pour être prêt à aider certains joueurs du circuit. J’ai hâte de voir le jour où nous verrons Rafael Nadal et Roger Federer, et peut‐être un jour Novak Djokovic. Et s’ils peuvent contri­buer à faire évoluer le jeu, comme Rafa essaie d’aider Iga, tout le monde y gagne. Et je pense que cela en vaudra la peine. Je pense donc que ces deux semaines vont aider Iga Swiatek. Verrons‐nous Rafa Nadal à Paris s’il atteint les demi‐finales ou la finale ? Je l’espère », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem au micro d’Eurosport.