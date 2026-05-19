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Mats Wilander : « Verrons‐nous Rafael Nadal à Paris si elle atteint les demi‐finales ou la finale ? Je l’espère »

Par
Baptiste Mulatier
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Entraînée par l’ancien coach de Rafael Nadal, Francisco Roig, Iga Swiatek avait préparé sa tournée sur terre battue au sein de l’académie du roi de la terre battue, à Majorque, en avril dernier. Un passage remarqué, puisqu’elle avait pu béné­fi­cier des conseils de son idole, présente à ses côtés lors de plusieurs séances d’entraînement.

À quelques jours de Roland‐Garros, Mats Wilander est revenu sur l’im­pli­ca­tion de Rafa auprès de Swiatek, quadruple lauréate à Paris. 

« J’adore que Rafael Nadal reste suffi­sam­ment impliqué émotion­nel­le­ment pour être prêt à aider certains joueurs du circuit. J’ai hâte de voir le jour où nous verrons Rafael Nadal et Roger Federer, et peut‐être un jour Novak Djokovic. Et s’ils peuvent contri­buer à faire évoluer le jeu, comme Rafa essaie d’aider Iga, tout le monde y gagne. Et je pense que cela en vaudra la peine. Je pense donc que ces deux semaines vont aider Iga Swiatek. Verrons‐nous Rafa Nadal à Paris s’il atteint les demi‐finales ou la finale ? Je l’espère », a déclaré le septuple lauréat en Grand Chelem au micro d’Eurosport.

Publié le mardi 19 mai 2026 à 10:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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