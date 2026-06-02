Plombé par les blessures ces dernières années, Matteo Berrettini retrouve sa splendeur à Roland‐Garros où il s’est qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2022.
En conférence de presse après sa victoire en trois sets contre Juan Manuel Cerundolo (6−3, 7–6 [2], 7–6 [6]), l’Italien, aujourd’hui 105e mondial, a expliqué ce que ce parcours signifiait pour lui.
« Cette victoire est encore plus belle, car je me souviens à quel point j’ai pu être triste par le passé. Aujourd’hui, je suis surtout heureux et fier de me prouver, une fois de plus, que j’en suis capable. Même dans les moments difficiles, j’ai trouvé l’énergie pour continuer. J’ai eu la chance d’être entouré de personnes qui m’ont aidé à rester positif, ce qui n’est pas simple quand on traverse des périodes compliquées. Du premier point jusqu’au dernier, j’étais pleinement dans le match, je profitais et je me parlais positivement. C’est ça, pour moi, le tennis : de la motivation, du plaisir et de l’engagement. »
Pour une place dans le dernier carré, Berrettini affrontera son compatriote Matteo Arnaldi, juste devant lui au classement mondial (104e).
Publié le mardi 2 juin 2026 à 11:53