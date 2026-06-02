Plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini retrouve sa splen­deur à Roland‐Garros où il s’est qualifié pour les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis l’US Open 2022.

En confé­rence de presse après sa victoire en trois sets contre Juan Manuel Cerundolo (6−3, 7–6 [2], 7–6 [6]), l’Italien, aujourd’hui 105e mondial, a expliqué ce que ce parcours signi­fiait pour lui.

« Cette victoire est encore plus belle, car je me souviens à quel point j’ai pu être triste par le passé. Aujourd’hui, je suis surtout heureux et fier de me prouver, une fois de plus, que j’en suis capable. Même dans les moments diffi­ciles, j’ai trouvé l’énergie pour conti­nuer. J’ai eu la chance d’être entouré de personnes qui m’ont aidé à rester positif, ce qui n’est pas simple quand on traverse des périodes compli­quées. Du premier point jusqu’au dernier, j’étais plei­ne­ment dans le match, je profi­tais et je me parlais posi­ti­ve­ment. C’est ça, pour moi, le tennis : de la moti­va­tion, du plaisir et de l’engagement. »

Pour une place dans le dernier carré, Berrettini affron­tera son compa­triote Matteo Arnaldi, juste devant lui au clas­se­ment mondial (104e).