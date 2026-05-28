Et si Matteo Berrettini avait une carte à jouer dans la partie haute du tableau, extrêmement ouverte après l’élimination surprise de Jannik Sinner.
L’Italien, aujourd’hui 105e mondial, est en tout cas le dernier joueur dans cette moitié de tableau à avoir déjà atteint une finale de Grand Chelem (Wimbledon 2021).
Et il a affiché un niveau de jeu impressionnant ce jeudi au deuxième tour en session de nuit face au Français Arthur Rinderknech (25e mondial), qu’il a battu en trois sets : 6–4, 6–4, 6–4, en 2h19 de jeu.
❌ Mattéo Berrettini ÉLIMINE Arthur Rinderknech !— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026
😐 L’Italien n’a laissé aucune chance au Français sur le court Central ! #RolandGarros pic.twitter.com/JBhI2xQRCP
Qualifié pour le troisième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis presque trois ans, l’Italien de 30 ans est très apparu très satisfait de sa performance au micro de Prime Video.
« Ça faisait cinq ans que je n’avais pas joué à Roland‐Garros. Mon corps ne me laissait jamais en paix. J’ai travaillé très dur pour juste me maintenir en forme, loin des blessures. Je me suis offert un très beau souvenir ce jeudi soir contre un Français. Je me suis très bien senti sur le court. Avec ce niveau‐là, je peux rivaliser contre n’importe qui. J’ai de grosses armes, et j’ai la confiance donc c’est parfait. Le niveau que j’ai atteint est très élevé », s’est réjoui Berrettini qui affrontera l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial).
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 23:16