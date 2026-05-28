Et si Matteo Berrettini avait une carte à jouer dans la partie haute du tableau, extrê­me­ment ouverte après l’éli­mi­na­tion surprise de Jannik Sinner.

L’Italien, aujourd’hui 105e mondial, est en tout cas le dernier joueur dans cette moitié de tableau à avoir déjà atteint une finale de Grand Chelem (Wimbledon 2021).

Et il a affiché un niveau de jeu impres­sion­nant ce jeudi au deuxième tour en session de nuit face au Français Arthur Rinderknech (25e mondial), qu’il a battu en trois sets : 6–4, 6–4, 6–4, en 2h19 de jeu.

❌ Mattéo Berrettini ÉLIMINE Arthur Rinderknech !



😐 L’Italien n’a laissé aucune chance au Français sur le court Central ! #RolandGarros pic.twitter.com/JBhI2xQRCP — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2026

Qualifié pour le troi­sième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis presque trois ans, l’Italien de 30 ans est très apparu très satis­fait de sa perfor­mance au micro de Prime Video.

« Ça faisait cinq ans que je n’avais pas joué à Roland‐Garros. Mon corps ne me lais­sait jamais en paix. J’ai travaillé très dur pour juste me main­tenir en forme, loin des bles­sures. Je me suis offert un très beau souvenir ce jeudi soir contre un Français. Je me suis très bien senti sur le court. Avec ce niveau‐là, je peux riva­liser contre n’im­porte qui. J’ai de grosses armes, et j’ai la confiance donc c’est parfait. Le niveau que j’ai atteint est très élevé », s’est réjoui Berrettini qui affron­tera l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial).