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Matteo Berrettini, après sa victoire contre Arthur Rinderknech : « Avec ce niveau‐là, je peux riva­liser contre n’im­porte qui »

Par
Baptiste Mulatier
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Et si Matteo Berrettini avait une carte à jouer dans la partie haute du tableau, extrê­me­ment ouverte après l’éli­mi­na­tion surprise de Jannik Sinner. 

L’Italien, aujourd’hui 105e mondial, est en tout cas le dernier joueur dans cette moitié de tableau à avoir déjà atteint une finale de Grand Chelem (Wimbledon 2021). 

Et il a affiché un niveau de jeu impres­sion­nant ce jeudi au deuxième tour en session de nuit face au Français Arthur Rinderknech (25e mondial), qu’il a battu en trois sets : 6–4, 6–4, 6–4, en 2h19 de jeu.

Qualifié pour le troi­sième tour d’un Grand Chelem pour la première fois depuis presque trois ans, l’Italien de 30 ans est très apparu très satis­fait de sa perfor­mance au micro de Prime Video.

« Ça faisait cinq ans que je n’avais pas joué à Roland‐Garros. Mon corps ne me lais­sait jamais en paix. J’ai travaillé très dur pour juste me main­tenir en forme, loin des bles­sures. Je me suis offert un très beau souvenir ce jeudi soir contre un Français. Je me suis très bien senti sur le court. Avec ce niveau‐là, je peux riva­liser contre n’im­porte qui. J’ai de grosses armes, et j’ai la confiance donc c’est parfait. Le niveau que j’ai atteint est très élevé », s’est réjoui Berrettini qui affron­tera l’Argentin Francisco Comesana (102e mondial). 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 23:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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