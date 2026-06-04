De retour à Roland‐Garros en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les blessures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.
Diminué physiquement, visiblement touché à la hanche gauche, le finaliste de Wimbledon 2021 a tenté de s’accrocher mais a finalement dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compatriote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.
En conférence de presse après cette énorme déception, l’Italien de 30 ans a expliqué sa décision.
« C’est sans aucun doute la hanche. Je ne sais pas exactement ce que c’est. J’espère que les examens seront rassurants et qu’ils pourront me dire précisément ce que j’ai. Je n’ai jamais eu quelque chose de tel. J’ai eu des problèmes à la hanche droite fin 2019 et début 2020, mais c’était un autre type de douleur. Je suppose que cela fait partie de mon métier. C’est un sport individuel, et je ne peux pas demander à être remplacé. Donc c’est comme ça. Je dois malheureusement prendre la bonne décision. Je suis la dernière personne à vouloir abandonner. J’en ai tellement marre. Je ne veux tout simplement pas le faire, mais parfois, il le faut. Beaucoup de joueurs l’ont fait par le passé, et c’est le pire sentiment qui soit. Mais c’est la bonne chose à faire, car ce n’est pas le dernier tournoi auquel je participerai dans ma vie. Je dois penser à mon avenir. Je dois penser à ma récupération. Et puis, il faut rendre hommage à Matteo (Arnaldi). Pour le battre ce soir, je devais être à 100 % de mes capacités. Or, après cette blessure, je n’étais pas à 100 %, et il n’y avait aucune chance que je puisse continuer à jouer comme ça. Donc, tout bien considéré, il faut prendre cette décision difficile, mais c’est la bonne pour ma carrière. »
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 07:50