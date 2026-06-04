De retour à Roland‐Garros en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.

Diminué physi­que­ment, visi­ble­ment touché à la hanche gauche, le fina­liste de Wimbledon 2021 a tenté de s’accrocher mais a fina­le­ment dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compa­triote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.

En confé­rence de presse après cette énorme décep­tion, l’Italien de 30 ans a expliqué sa décision.

« C’est sans aucun doute la hanche. Je ne sais pas exac­te­ment ce que c’est. J’espère que les examens seront rassu­rants et qu’ils pour­ront me dire préci­sé­ment ce que j’ai. Je n’ai jamais eu quelque chose de tel. J’ai eu des problèmes à la hanche droite fin 2019 et début 2020, mais c’était un autre type de douleur. Je suppose que cela fait partie de mon métier. C’est un sport indi­vi­duel, et je ne peux pas demander à être remplacé. Donc c’est comme ça. Je dois malheu­reu­se­ment prendre la bonne déci­sion. Je suis la dernière personne à vouloir aban­donner. J’en ai telle­ment marre. Je ne veux tout simple­ment pas le faire, mais parfois, il le faut. Beaucoup de joueurs l’ont fait par le passé, et c’est le pire senti­ment qui soit. Mais c’est la bonne chose à faire, car ce n’est pas le dernier tournoi auquel je parti­ci­perai dans ma vie. Je dois penser à mon avenir. Je dois penser à ma récu­pé­ra­tion. Et puis, il faut rendre hommage à Matteo (Arnaldi). Pour le battre ce soir, je devais être à 100 % de mes capa­cités. Or, après cette bles­sure, je n’étais pas à 100 %, et il n’y avait aucune chance que je puisse conti­nuer à jouer comme ça. Donc, tout bien consi­déré, il faut prendre cette déci­sion diffi­cile, mais c’est la bonne pour ma carrière. »