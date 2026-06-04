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Matteo Berrettini, après son abandon en quarts de finale : « J’en ai telle­ment marre. Je suis la dernière personne à vouloir me retirer mais je dois penser à mon avenir »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour à Roland‐Garros en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, pour la première fois depuis l’US Open 2022 après avoir été plombé par les bles­sures ces dernières années, Matteo Berrettini a encore été lâché par son corps.

Diminué physi­que­ment, visi­ble­ment touché à la hanche gauche, le fina­liste de Wimbledon 2021 a tenté de s’accrocher mais a fina­le­ment dû jeter l’éponge, les larmes aux yeux, face à son compa­triote Matteo Arnaldi, à 7–5, 5–2 en faveur de ce dernier.

En confé­rence de presse après cette énorme décep­tion, l’Italien de 30 ans a expliqué sa décision. 

« C’est sans aucun doute la hanche. Je ne sais pas exac­te­ment ce que c’est. J’espère que les examens seront rassu­rants et qu’ils pour­ront me dire préci­sé­ment ce que j’ai. Je n’ai jamais eu quelque chose de tel. J’ai eu des problèmes à la hanche droite fin 2019 et début 2020, mais c’était un autre type de douleur. Je suppose que cela fait partie de mon métier. C’est un sport indi­vi­duel, et je ne peux pas demander à être remplacé. Donc c’est comme ça. Je dois malheu­reu­se­ment prendre la bonne déci­sion. Je suis la dernière personne à vouloir aban­donner. J’en ai telle­ment marre. Je ne veux tout simple­ment pas le faire, mais parfois, il le faut. Beaucoup de joueurs l’ont fait par le passé, et c’est le pire senti­ment qui soit. Mais c’est la bonne chose à faire, car ce n’est pas le dernier tournoi auquel je parti­ci­perai dans ma vie. Je dois penser à mon avenir. Je dois penser à ma récu­pé­ra­tion. Et puis, il faut rendre hommage à Matteo (Arnaldi). Pour le battre ce soir, je devais être à 100 % de mes capa­cités. Or, après cette bles­sure, je n’étais pas à 100 %, et il n’y avait aucune chance que je puisse conti­nuer à jouer comme ça. Donc, tout bien consi­déré, il faut prendre cette déci­sion diffi­cile, mais c’est la bonne pour ma carrière. »

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 07:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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