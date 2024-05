Amélie Mauresmo a répondu à nos confrères d’Eurosport au sujet des choix concer­nant les invi­ta­tions. Devenue une vraie profes­sionnel de la langue de bois, Amélie a apporté des préci­sions presque inutiles.

📊 Les joueurs étran­gers ayant reçu une wild‐card pour Roland‐Garros 🇫🇷 (hors WC de réci­pro­cité) :

▪️ 1985 : McNamara 🇦🇺

▪️ 1986 : Pecci 🇵🇾

❌

▪️ 1988 : Chang 🇺🇸

▪️ 1989 : Vilas 🇦🇷 & Clerc 🇦🇷

▪️ 1990 : Bahrami 🇮🇷

▪️ 1991 : Connors 🇺🇸 & Mancini 🇦🇷

❌

▪️ 1993 : Corretja 🇪🇸

▪️ 1994… — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 14, 2024

« On a fait le choix des Français. Historiquement, pour le tournoi de Roland‐Garros, ça a très souvent été le cas. Il y a eu quelques excep­tions, mais globa­le­ment, on a fait le choix des Français et des Françaises, de la jeunesse aussi. Donc voilà, pour le cas de Dominic, évidem­ment, quand on se pose la ques­tion, évidem­ment que c’est très compliqué de lui dire : ‘Non, tu joueras en qualifs »