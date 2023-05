Cela devait être l’apo­théose du tournoi, la fameuse night session qui devait animé le stade une fois la journée terminée.

Cela devient presque un problème poli­tique par rapport à son orga­ni­sa­tion et les rive­rains qui aime­raient pouvoir dormir et les fans qui espé­rent rentrer chez eux une fois qu’il n’y pas plus de trans­ports en commun disponibles.

C’est aussi un sujet écono­mique puisque Amazon a acheté les droits exclu­sifs de sa retrans­mis­sion. Du coup, sa program­ma­tion est un vrai casse tête, surtout si on y rajoute la notion d’éga­lité des genres.

S’exprimant au sujet de la program­ma­tion prévue pour 2023, Amélie Mauresmo a été très clair au micro de la BBC : « Pour être honnête, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit sur le nombre de matches mascu­lins ou fémi­nins. Je pense qu’il faut d’abord attendre les tirages au sort et les confron­ta­tions directes chaque jour, car c’est vrai­ment ce qui nous pousse à faire un choix, savoir quel match sera le plus impor­tant de la journée. » a expliqué la direc­trice du tournoi qui prépare habi­le­ment les médias aux choix futurs qu’elle devra faire.

On se souvient tous de la polé­mique engen­drée par la program­ma­tion du match en night session du quart de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Polémique qui avait « obligé » Amazon Prime a offrir à tout le monde ce duel de stars.