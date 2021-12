Interrogée sur l’in­ter­ven­tion remar­quée de Yannick Noah ce mardi en soutien de Guy Forget, Amélie Mauresmo a été très claire sur la situa­tion actuelle et à venir.

« Avec Yannick, on a vécu telle­ment de choses fortes que ma nomi­na­tion ne va rien changer. C’est pareil avec Guy. D’ailleurs, je les ai eus au télé­phone, j’ai tenu à les informer de ma déci­sion. On a des liens très spéciaux et je dirai que pas grand chose pourra nous séparer. Après il y a la réalité de la vie de tous les jours, et des oppor­tu­nités. Je suis très fière d’avoir été choisie et ils le comprennent parfai­te­ment », a expliqué Amélie.