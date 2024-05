Lors de son point presse essen­tiel­le­ment consacré aux problèmes des spec­ta­teurs trop viru­lents, Amélie Mauresmo a aussi évoqué la météo qui est catastrophique.

« Franchement, je ne sais pasa comme cela était possible par le passé. Avec une méteo comme celle‐là, ssans les toits des deux courts, mais aussi les lumières, je ne vois pas comment l’or­ga­ni­sa­tion parve­nait à respecter un plan­ning. Le toit du Suzanne Lenglen est vrai­ment arrivé au bon moment. On a aussi conscience que cette météo doit nous obliger à essayer de respecter au maximum l’équité spor­tive, c’est pour cela que mercredi soir on a lancé un 5ème match sur le Lenglen ».