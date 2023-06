Quelques heures après la terrible annonce du forfait de Gaël Monfils qui devait norma­le­ment affronter Holger Rune ce jeudi soir en session de nuit sur le Philippe‐Chatrier, Amélie Mauresmo, la direc­trice du tournoi, a expliqué le déroulé des évène­ments lors de son passage sur le plateau d’Amazon Prime il y a quelques minutes.

😞 Amélie Mauresmo : « Évidemment il y’avait beau­coup de décep­tion.«



La direc­trice du tournoi revient sur l’an­nonce de la bles­sure de Gaël Monfils.#RolandGarros pic.twitter.com/qwUp9V1axd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 1, 2023

« Gaël Monfils m’a appelée vers 21h30 pour me dire : ‘Amélie, je ne veux pas t’in­quiéter mais j’ai quand même un peu mal au poignet, donc là je suis avec le docteur on part faire une IRM. Ok, ben tu m’ap­pelles après’. Et à 22h30 il m’a rappelé pour me dire qu’il avait ce déchi­re­ment partiel ou cette rupture partielle, après cela s’est enchaîné très vite, il est revenu au stade, il a fait l’an­nonce et nous pendant ce temps‐là on a remanié le plan­ning et on a sorti une nouvelle program­ma­tion juste au moment où il était en confé­rence de presse. C’était assez propre mais il y avait évidem­ment beau­coup de déceptions. »