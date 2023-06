De passage ce dimanche chez nos confrères de L’Équipe pour dresser un premier bilan à mi‐tournoi, la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, qui est forcé­ment revenue sur la déli­cate ques­tion des sessions de nuit, a reconnu que plusieurs joueurs et joueuses lui avaient expli­ci­te­ment demandé à ne pas jouer dans cette tranche horaire.

« Il y a effec­ti­ve­ment des demandes des joueurs, surtout en début de tournoi, pour ne pas jouer en soirée. C’est loin d’être la majo­rité. Cette nocturne ne nous pose pas de problème. J’ai l’im­pres­sion que notre nocturne est comparée à celles de l’Open d’Australie ou de l’US Open, mais c’est impos­sible. On ne peut pas comparer car nous n’avons qu’un match. On veut rester à quatre matches sur le court Philippe‐Chatrier par journée. Je ne pense pas que les Parisiens, la majo­rité du public auquel on s’adresse, seront au stade à 19 heures. Ensuite, on ne voulait pas finir à 2 heures du matin. Et on veut vrai­ment rester à quatre matches par journée. »