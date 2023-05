Dans des propos rapportés sur le site offi­ciel de Roland‐Garros, la direc­trice du tournoi Amélie Mauresmo a réagi au forfait de Rafael Nadal, qui espère revenir en 2024.

« Je suis extrê­me­ment déçue pour Rafael Nadal, qui est amené à renoncer à Roland‐Garros, son tournoi de cœur. Je le suis égale­ment pour le public de la Porte d’Auteuil ainsi que pour tous les fans de tennis, qui seront privés cette année de cet immense cham­pion. Rafael Nadal, dont le destin est inti­me­ment lié à celui du tournoi de Roland‐Garros qu’il a remporté à quatorze reprises, va évidem­ment énor­mé­ment nous manquer. Mais à cet instant, je pense d’abord à lui et j’ima­gine la douleur et la tris­tesse qu’il doit ressentir après avoir dû prendre une telle déci­sion. Cela a dû être un véri­table crève‐cœur. Nous espé­rons désor­mais qu’il se réta­blisse au plus vite afin de le voir rapi­de­ment fouler les courts de tennis et le retrouver l’année prochaine à Roland‐Garros. »