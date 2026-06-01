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Mauresmo, direc­trice du tournoi, persiste et signe sur l’ar­bi­trage : « Je trouve impor­tant de conti­nuer à avoir confiance en l’hu­main. Mais la discus­sion reste ouverte »

Par
Laurent Trupiano
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Comme les choses sont bien faites, Amélie Mauresmo donnait son premier point presse sur cette édition 2026 de Roland‐Garros. 

Et après ce qu’il s’est passé ce dimanche soir lors du match entre Ruud et Fonseca, on s’at­ten­dait forcé­ment à une réac­tion de la direc­trice du tournoi au sujet de l’arbitrage.

« La réflexion sur le Hawk‐Eye est toujours ouverte, mais on a constaté sur les tour­nois sur terre battue qui précèdent Roland‐Garros, que le système n’est pas fiable à 100 % sur cette surface. Les joueurs sont les premiers à le remar­quer et ils n’ont fait aucune demande pour qu’on l’ins­talle ici. De plus, je trouve impor­tant de conti­nuer à avoir confiance en l’hu­main. Mais la discus­sion reste ouverte. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 13:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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