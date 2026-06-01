Comme les choses sont bien faites, Amélie Mauresmo donnait son premier point presse sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.
Et après ce qu’il s’est passé ce dimanche soir lors du match entre Ruud et Fonseca, on s’attendait forcément à une réaction de la directrice du tournoi au sujet de l’arbitrage.
« La réflexion sur le Hawk‐Eye est toujours ouverte, mais on a constaté sur les tournois sur terre battue qui précèdent Roland‐Garros, que le système n’est pas fiable à 100 % sur cette surface. Les joueurs sont les premiers à le remarquer et ils n’ont fait aucune demande pour qu’on l’installe ici. De plus, je trouve important de continuer à avoir confiance en l’humain. Mais la discussion reste ouverte. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 13:20