Comme les choses sont bien faites, Amélie Mauresmo donnait son premier point presse sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.

Et après ce qu’il s’est passé ce dimanche soir lors du match entre Ruud et Fonseca, on s’at­ten­dait forcé­ment à une réac­tion de la direc­trice du tournoi au sujet de l’arbitrage.

« La réflexion sur le Hawk‐Eye est toujours ouverte, mais on a constaté sur les tour­nois sur terre battue qui précèdent Roland‐Garros, que le système n’est pas fiable à 100 % sur cette surface. Les joueurs sont les premiers à le remar­quer et ils n’ont fait aucune demande pour qu’on l’ins­talle ici. De plus, je trouve impor­tant de conti­nuer à avoir confiance en l’hu­main. Mais la discus­sion reste ouverte. »