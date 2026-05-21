Alors qu’une ving­taine de joueurs stars, dont Sinner, Zverev, Sabalenka et Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi, Amélie Mauresmo, direc­trice de Roland‐Garros, s’est exprimée à ce sujet dans des propos rapportés par Tennis Actu.

Pour rappel, les joueurs fron­deurs réclament une plus grande part du gâteau concer­nant les recettes des tour­nois du Grand Chelem (aux alen­tours de 22% des revenus globaux, contre 15% actuellement).

« Ce que la plupart des agents des meilleurs joueurs nous ont dit, c’est qu’ils ne feraient que 15 minutes d’interviews d’avant-tournoi ou de média avant le tournoi. Je pense que toutes les autres choses, y compris la présence des tenants du titre à la céré­monie du tirage au sort, ne font pas partie de tout cela. Ce que je veux dire, c’est que nous regret­tons cette déci­sion concer­nant la confé­rence de presse, mais la commu­ni­ca­tion est en cours. Les discus­sions ont lieu et auront lieu, elles conti­nue­ront demain. Mais proba­ble­ment, et très vrai­sem­bla­ble­ment, nous pour­rons avancer après le tournoi parce que, là, les joueurs et nous, nous sommes évidem­ment assez occupés. Mais je suis confiante avec cette commu­ni­ca­tion, que tout le monde fasse un pas vers l’autre et que nous trou­vions un moyen de faire fonc­tionner les choses. Ce sont des discus­sions pour faire en sorte que tout le monde soit heureux à l’avenir et dans les prochaines années, mais aussi que le tennis continue de grandir et que tout le monde soit satis­fait de tout. Je ne veux pas utiliser le mot boycott pour cette déci­sion. Nous le regret­tons, mais c’est comme cela qu’ils veulent procéder. Je ne pense pas que ce soit bon pour qui que ce soit dans le tennis, pour être honnête, mais c’est comme ça. Et, nous discu­te­rons pour faire en sorte que, encore une fois, tout le monde soit satis­fait. Tout le monde essaie de faire en sorte que tout fonc­tionne. Donc nous verrons. »