Alors qu’une vingtaine de joueurs stars, dont Sinner, Zverev, Sabalenka et Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi, Amélie Mauresmo, directrice de Roland‐Garros, s’est exprimée à ce sujet dans des propos rapportés par Tennis Actu.
Pour rappel, les joueurs frondeurs réclament une plus grande part du gâteau concernant les recettes des tournois du Grand Chelem (aux alentours de 22% des revenus globaux, contre 15% actuellement).
« Ce que la plupart des agents des meilleurs joueurs nous ont dit, c’est qu’ils ne feraient que 15 minutes d’interviews d’avant-tournoi ou de média avant le tournoi. Je pense que toutes les autres choses, y compris la présence des tenants du titre à la cérémonie du tirage au sort, ne font pas partie de tout cela. Ce que je veux dire, c’est que nous regrettons cette décision concernant la conférence de presse, mais la communication est en cours. Les discussions ont lieu et auront lieu, elles continueront demain. Mais probablement, et très vraisemblablement, nous pourrons avancer après le tournoi parce que, là, les joueurs et nous, nous sommes évidemment assez occupés. Mais je suis confiante avec cette communication, que tout le monde fasse un pas vers l’autre et que nous trouvions un moyen de faire fonctionner les choses. Ce sont des discussions pour faire en sorte que tout le monde soit heureux à l’avenir et dans les prochaines années, mais aussi que le tennis continue de grandir et que tout le monde soit satisfait de tout. Je ne veux pas utiliser le mot boycott pour cette décision. Nous le regrettons, mais c’est comme cela qu’ils veulent procéder. Je ne pense pas que ce soit bon pour qui que ce soit dans le tennis, pour être honnête, mais c’est comme ça. Et, nous discuterons pour faire en sorte que, encore une fois, tout le monde soit satisfait. Tout le monde essaie de faire en sorte que tout fonctionne. Donc nous verrons. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 16:54