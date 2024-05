De passage ce mardi sur le plateau d’Amazon Prime Video pour évoquer le début du tournoi et notam­ment la semaine réussie des quali­fi­ca­tions, Amélie Mauresmo, direc­trice de Roland‐Garros, a égale­ment été inter­rogée sur la céré­monie d’adieu qu’elle avait prévu pour le dernier match de Rafael Nadal avant que celui‐ci ne change d’avis.

💬 « Tout était prêt, il nous l’avait dit. »



🇪🇸 Amélie Mauresmo nous explique que la semaine d’en­trai­ne­ment de Rafael Nadal avant le début du tournoi l’a fait changé d’avis pour la suite de sa carrière. #RolandGarros pic.twitter.com/5aMmdIe8K5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 28, 2024

« Il était ému mais contenu aussi. Il a dit ok pour parler, parce qu’on lui a évidem­ment laissé le choix. Tout était quand même contenu car dans sa tête, il n’en a pas fini. Tout était prêt (pour la céré­monie d’adieu) parce que c’était l’idée. Il nous l’avait dit, il me l’avait dit mais après il a changé d’avis. Je pense que sa montée en puis­sance tout au long de la semaine d’entraînement ici a été capi­tale. Et à partir du moment où il retrou­vait son niveau, il s’est dit que ce n’était peut‐être pas la dernière donc on a tout annulé au dernier moment. S’il nous avait dit qu’on pouvait préparer quelque chose ces dernières semaines ? Oui, oui. C’était ça l’esprit. »