Lors du tradi­tionnel point presse et avant le discours très élogieux de Zverev concer­nant sa mission, Amélie avait déjà le sourire, fière du travail accompli.

Il faut recon­naître que depuis qu’elle est aux commandes du tournoi, il n’a jamais cessé d’of­frir de nouvelles expé­rience et d’in­nover. Roland Garros surprend à chaque édition et fait toujours l’actualité.

Il reste que même si elle a ironisé au sujet du fameux débat sur le prize money, cela s’agite quand même en coulisses.

« Je ne suis pas inquiète de ce point de vue parce que, Gilles en a parlé, la commu­ni­ca­tion est là. Certes, on n’a pas eu le temps de… Stéphane un peu, il a essayé et on a essayé d’avancer mais on avan­cera plus après le tournoi sur le contenu réel de ce qui sera discuté avec les joueurs et/ou leurs repré­sen­tants. Je crois qu’on est dans cette dyna­mique. Je pense que ce chiffre, ce n’est pas sur celui‐là qu’il faut se baser, mais on aura cette discus­sion avec les joueurs. Je pense surtout que chacun c’est ce que j’ai dit il y a trois semaines devra faire un pas vers l’autre, comprendre les modèles des uns et des autres, et aussi évoluer et faire évoluer les menta­lités. Il faudra un peu de bonne volonté de la part de tout le monde. De ce point de vue, je suis une éter­nelle opti­miste. Les Grands Chelems et les joueurs, Roland‐Garros et les joueurs, c’est un parte­na­riat qui donne du plaisir, de l’émo­tion à tout le monde. On va arriver à faire en sorte que tout le monde soit heureux »