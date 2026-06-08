Lors du traditionnel point presse et avant le discours très élogieux de Zverev concernant sa mission, Amélie avait déjà le sourire, fière du travail accompli.
Il faut reconnaître que depuis qu’elle est aux commandes du tournoi, il n’a jamais cessé d’offrir de nouvelles expérience et d’innover. Roland Garros surprend à chaque édition et fait toujours l’actualité.
Il reste que même si elle a ironisé au sujet du fameux débat sur le prize money, cela s’agite quand même en coulisses.
« Je ne suis pas inquiète de ce point de vue parce que, Gilles en a parlé, la communication est là. Certes, on n’a pas eu le temps de… Stéphane un peu, il a essayé et on a essayé d’avancer mais on avancera plus après le tournoi sur le contenu réel de ce qui sera discuté avec les joueurs et/ou leurs représentants. Je crois qu’on est dans cette dynamique. Je pense que ce chiffre, ce n’est pas sur celui‐là qu’il faut se baser, mais on aura cette discussion avec les joueurs. Je pense surtout que chacun c’est ce que j’ai dit il y a trois semaines devra faire un pas vers l’autre, comprendre les modèles des uns et des autres, et aussi évoluer et faire évoluer les mentalités. Il faudra un peu de bonne volonté de la part de tout le monde. De ce point de vue, je suis une éternelle optimiste. Les Grands Chelems et les joueurs, Roland‐Garros et les joueurs, c’est un partenariat qui donne du plaisir, de l’émotion à tout le monde. On va arriver à faire en sorte que tout le monde soit heureux »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 11:40