Interrogée en marge du tirage au sort ce jeudi sur les favoris messieurs de cette édition 2022 de Roland‐Garros, la nouvelle direc­trice du Grand Chelem pari­sien, Amélie Mauresmo, n’a pas pu écarter Rafael Nadal de la course malgré sa douleur au pied qui s’est réveillée à Rome.

« Je me souviens de 2020. C’était une leçon sur toute prédic­tion concer­nant Nadal, notam­ment sur sa bonne ou mauvaise prépa­ra­tion. Les condi­tions de jeu étaient censées le perturber, avec l’au­tomne et la pluie, la terre battue lourde, la terre battue inté­rieure la plupart du temps, des balles sans doute trop lourdes pour lui et pour­tant il n’a pas perdu un set. J’arrête de faire des prédic­tions sur Nadal. Quand il est ici, la plupart du temps, les choses se passent très bien pour lui. »