Amélie Mauresmo a du boulot. Et visi­ble­ment, elle n’a pas peur. L’une de ses prio­rités sera de remplir les loges qui sont inlas­sa­ble­ment vides la première semaine sauf quand le Big 3 est sur le court.

Le défi est grand mais il n’est pas insur­mon­table, il va donc faire preuve de créa­ti­vité. Cela tombe bien, c’est un peu pour cela qu’elle a été choisie pour remplacer Guy Forget.

« Le central doit vibre tout le long du tournoi, il doit être quasi plein chaque jour, c’est un vrai défi à relever. On a besoin de vibrer, et donc je ne veux plus voir les loges vides. C’est impor­tant car un stade qui fait du bruit, c’est plus d’émo­tions, plus de sensa­tions pour les fans et cela valo­rise plus forte­ment la puis­sance du tennis »