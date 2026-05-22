Amélie connait mieux que quiconque les préoc­cu­pa­tions des cham­pions. Vigilante et à l’écoute, elle n’a pas voulu dévoiler toute la nature de ce qu’elle allait proposer lors de la réunion qui va avoir lieu aujourd’hui avec les « fron­deurs ». En revanche, il est évident qu’elle a envie de trouver des solu­tions même si selon elle Roland‐Garros reste un tournoi à part même vis à vis des autres tour­nois du Grand Chelem.

« On a un modèle qui nous est propre, ici à Roland‐Garros, tournoi propriété de la Fédération fran­çaise de tennis. Il est très diffé­rent de ce qu’il y a sur les circuits, que ce soit l’ATP Tour et la WTA. C’est même un modèle diffé­rent des autres tour­nois du Grand Chelem. Nous mettons en place tout ce qu’on peut dans l’in­térêt des joueurs. On bouge nos infra­struc­tures égale­ment. On a un prize‐money qui a doublé en dix ans et bien augmenté ces derniers temps.Tout est pris au sérieux. Globalement, on n’a pas l’ha­bi­tude de prendre les choses et ce qui vient des joueurs et des joueuses par‐dessus la jambe. On ouvre la discus­sion. À partir de ce moment‐là, pour le coup, j’ai confiance dans l’avenir. Demain soir, je ne vais pas vous dire : »ça y est, tout est réglé, on a avancé en un claque­ment de doigts. » Mais encore une fois, je suis plutôt confiante au sujet des discus­sions qui suivront, proba­ble­ment après le tournoi pour le coup »

















