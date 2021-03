Alors que Amazon Prime Video diffu­sera, en colla­bo­ra­tion avec France Télévisions, à partir de cette année et jusqu’en 2023 une partie du tournoi de Roland Garros, la chaîne améri­caine vient de frapper un grand coup en atti­rant Amélie Mauresmo en tant que consul­tante. Habituellement sur France TV, l’an­cienne capi­taine de Coupe Davis a déjà donné son accord pour inter­venir comme consul­tante durant la quin­zaine sur le chaîne payante.

Pour rappel Amazon diffu­sera les matchs du court Simonne‐Mathieu et les sessions nocturnes, et en co‐diffusion avec France TV, les demi‐finales et finales.