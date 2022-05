Dans une inter­ven­tion chez nos confrères de France‐Inter, Amélie Mauresmo a expliqué que la direc­tion du tournoi se laisse la possi­bi­lité de sanc­tionner un joueur qui s’ex­pri­me­rait « posi­ti­ve­ment » au sujet du président russe : « Nous sommes dans la lignée de ce qu’ont décidé les ministres des sports euro­péens, nous n’ac­cueillons pas les équipes mais des spor­tifs indi­vi­duels. Évidemment si un sportif parle dans la presse par exemple et soutien Vladimir Poutine, des sanc­tions seront prises. »

Expliquant aussi sa joie d’être à ce poste, qu’elle a récu­péré après le départ préci­pité de Guy Forget, Amelie Mauresmo a égale­ment évoqué la concur­rence des autres tour­nois du Grand Chelem en posi­tion­nant Roland‐Garros a une place innatendue.

« La concur­rence est très rude, je pense notam­ment aux autres tour­nois du grand chelem qui sont très attrac­tifs pour les joueurs et les joueuses. Roland‐Garros est un peu au‐dessus de la mêlée, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers non plus. »