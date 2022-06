Amélie Mauresmo et le président de la fédé­ra­tion Gilles Moretton se sont présentés devant les médias pour la tradi­tion­nelle confé­rence de presse dite de « bilan ».

Amélie a convenu qu’il y avait encore des amélio­ra­tions possibles, elle a notam­ment déploré le manque de public pour la 2ème demi‐finale hommes alors que le stade était « sold out ».

Interrogé sur le fait que Roger Federer pour­rait remettre le trophée, elle a botté d’abord en touche en répon­dant : « Mais il est là Federer ? » avant d’être un peu plus précise : « Sur la partie Federer, a priori non, mais on ne sait jamais ! Peut‐être qu’au dernier moment, cela peut se faire. A priori, non »