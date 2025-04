De nombreux chan­ge­ments vont opérer pour la nouvelle édition de Roland Garros. Outre les hommages prévus et les chan­ge­ments côté courts, Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi, dévoile au micro de Tennis Actu ses inspi­ra­tions olym­piques autour de la fan‐zone envi­sagée sur la place de la Concorde du 4 au 9 juin prochains.

« Il est évident qu’on a été un peu inspiré de cet été, de ce qu’il s’est passé aux Jeux et l’en­goue­ment du public autour de ces Jeux. On ne prétend pas avoir ce même engoue­ment là sur cette zone, mais en tout cas, pouvoir donner la possi­bi­lité aux gens de vivre Roland Garros hors du stade tout simple­ment et pas forcé­ment devant leur télé tous seuls dans leur salon. C’était aussi pour nous impor­tant et moi j’avoue que cet engoue­ment là on a envie de le retrouver nous, ça c’est certain ! Et je crois que ce sera un endroit… J’ai hâte de voir comment ça va vivre. Ca sera un endroit festif, un endroit où on peut s’as­seoir, on peut se poser, on peut venir en famille, on peut venir avec des amis, avec des enfants, c’est gratuit, il y aura des anima­tions, il y aura proba­ble­ment du pickle‐ball ou de l’urban tennis, il y aura de la restau­ra­tion possible sur place… Donc, je pense que c’est impor­tant pour nous de rayonner hors du stade, on le fait évidem­ment, mais de façon comme ça un peu… Même les gens qui passent ‘Tiens il y a le tournoi, il y a deux écrans géants, allez hop on se pose un quart d’heures, deux heures, cinq heures’. C’est génial. »