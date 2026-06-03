« Si Zverev ne gagne pas de Grand Chelem sur ce tournoi alors qu’il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz, je ne sais pas s’il le fera un jour », décla­rait John McEnroe avant qu’une autre légende, Mats Wilander, ne glisse ceci : « Il vaudrait mieux qu’il remporte ce Grand Chelem, parce que s’il ne gagne pas ici… »

Autant dire que la pres­sion est énorme sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem et désor­mais favori de ce Roland‐Garros, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Après la victoire convain­cante du numéro 3 mondial contre la pépite espa­gnole Rafael Jodar (7−6 [3], 6–1, 6–3), John McEnroe s’est montré confiant pour l’Allemand au micro de TNT Sports.

« La façon dont il sert et dont il avance enfin en coup droit : c’est ce qu’on a attendu depuis deux, trois ou quatre ans. On attend qu’il aille enfin au bout et je pense qu’il va le faire. »

Cette année, alors qu’il appa­raît comme l’im­mense favori, Zverev ne semble pas accablé par la pres­sion pic.twitter.com/gMvzyKdPDQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 2, 2026

Avant de soulever le trophée, Zverev devra toute­fois encore fran­chir deux obstacles. Le premier se dres­sera dès les demi‐finales avec le Tchèque Jakub Mensik, parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.