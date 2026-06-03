« Si Zverev ne gagne pas de Grand Chelem sur ce tournoi alors qu’il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz, je ne sais pas s’il le fera un jour », déclarait John McEnroe avant qu’une autre légende, Mats Wilander, ne glisse ceci : « Il vaudrait mieux qu’il remporte ce Grand Chelem, parce que s’il ne gagne pas ici… »
Autant dire que la pression est énorme sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem et désormais favori de ce Roland‐Garros, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et par les éliminations prématurées de Jannik Sinner et Novak Djokovic.
Après la victoire convaincante du numéro 3 mondial contre la pépite espagnole Rafael Jodar (7−6 [3], 6–1, 6–3), John McEnroe s’est montré confiant pour l’Allemand au micro de TNT Sports.
« La façon dont il sert et dont il avance enfin en coup droit : c’est ce qu’on a attendu depuis deux, trois ou quatre ans. On attend qu’il aille enfin au bout et je pense qu’il va le faire. »
Cette année, alors qu’il apparaît comme l’immense favori, Zverev ne semble pas accablé par la pression pic.twitter.com/gMvzyKdPDQ— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 2, 2026
Avant de soulever le trophée, Zverev devra toutefois encore franchir deux obstacles. Le premier se dressera dès les demi‐finales avec le Tchèque Jakub Mensik, particulièrement impressionnant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 13:18