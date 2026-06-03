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McEnroe, après la victoire de Zverev contre Jodar : « C’est ce qu’on attend de lui depuis deux, trois ou quatre ans »

Par
Baptiste Mulatier
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« Si Zverev ne gagne pas de Grand Chelem sur ce tournoi alors qu’il n’a plus à affronter Djokovic, Sinner et Alcaraz, je ne sais pas s’il le fera un jour », décla­rait John McEnroe avant qu’une autre légende, Mats Wilander, ne glisse ceci : « Il vaudrait mieux qu’il remporte ce Grand Chelem, parce que s’il ne gagne pas ici… »

Autant dire que la pres­sion est énorme sur Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre du Grand Chelem et désor­mais favori de ce Roland‐Garros, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, et par les élimi­na­tions préma­tu­rées de Jannik Sinner et Novak Djokovic. 

Après la victoire convain­cante du numéro 3 mondial contre la pépite espa­gnole Rafael Jodar (7−6 [3], 6–1, 6–3), John McEnroe s’est montré confiant pour l’Allemand au micro de TNT Sports.

« La façon dont il sert et dont il avance enfin en coup droit : c’est ce qu’on a attendu depuis deux, trois ou quatre ans. On attend qu’il aille enfin au bout et je pense qu’il va le faire. »

Avant de soulever le trophée, Zverev devra toute­fois encore fran­chir deux obstacles. Le premier se dres­sera dès les demi‐finales avec le Tchèque Jakub Mensik, parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant lors de sa victoire contre Joao Fonseca.

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 13:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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