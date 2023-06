Au micro d’Eurosport, John McEnroe a fait une décla­ra­tion forte au sujet de Carlos Alcaraz après la victoire de ce dernier contre Taro Daniel au 2e tour de Roland‐Garros mercredi. Le consul­tant estime que le jeune espa­gnol doit viser le plus haut possible au vu de son immense poten­tiel, sous peine d’avoir des regrets.

« Vous dites qu’il va gagner 10 Grands Chelems (il répon­dait à une ques­tion, ndlr) et cela semble absurde pour les autres joueurs qui en ont 20 ou 22. On se dit alors qu’il devrait en avoir au moins autant. J’ai toujours pensé person­nel­le­ment que c’était pas mal d’en avoir sept mais main­te­nant je me demande où j’ai bien pu me tromper. Le ciel semble être la limite à ce stade. Les attentes sont telle­ment élevées que l’on voudrait les tempérer et lui mettre plus de pres­sion, mais il semble gérer cela incroya­ble­ment bien. Un jour ou l’autre, il sera confronté à la pres­sion et nous espé­rons qu’il sera prêt à l’affronter. »