En direct sur Eurosport UK, John McEnroe a réagi vive­ment aux sifflets contre Novak Djokovic lorsque ce dernier a passé ses nerfs sur le filet, après avoir touché la bande. Comme prévu, le public avait choisi le camp de Rafael Nadal. L’Américain a alors exprimé de la compas­sion pour le numéro 1 mondial.

« Aucun autre joueur n’a eu à faire face à plus d’ad­ver­sité que Novak. C’est injuste, je dois le dire. Ce gars a trans­formé des citrons en limo­nade (expres­sion pour souli­gner son atti­tude opti­miste face à l’ad­ver­sité, ndlr) plus souvent que n’im­porte quel joueur dans l’his­toire du tennis, et si vous pensez que ça ne le dérange pas, vous êtes fou ! Il est telle­ment fort menta­le­ment qu’il peut gérer ça et cana­liser sa colère et sa frus­tra­tion face à ce qu’il ressent comme un manque de respect – et je le ressens aussi ! », a lâché « Big Mac ».