John McEnroe voit le début de match de Djokovic face à Carreno Busta comme un bon signe pour la suite pour le Serbe : « Nous avons parlé tout au long du tournoi de la température qu’il fait à Paris, c’est un problème. On a pu voir que cela à déranger, le bras, le cou de Novak Djokovic. Ces conditions sont difficiles et en plus les matchs ont lieu en cinq sets. Il est donc logique d’avoir des courbatures et des douleurs. Le plus important pour moi, ce n’est pas que Novak Djokovic avait la nuque raide mais qu’il s’en est sorti. S’il joue Rafa en finale, ce que la plupart des gens pensent qu’il va se passer, ces conditions sont absolument parfaites pour lui »