En ce jour de 59e duel entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, le monde du tennis est dans tous ses états. Joueurs, ancien joueurs, consul­tants, jour­na­listes… tous veulent donner leur avis sur ce match historique.

Interrogé par Eurosport, John McEnroe a tenu à mettre l’ac­cent sur une donnée très impor­tante de cette riva­lité : la popu­la­rité. Alors que le stade Philippe‐Chatrier risque d’être majo­ri­tai­re­ment du côté de l’Espagnol ce mardi soir, le consul­tant améri­cain estime que le numéro 1 mondial va une nouvelle fois se servir de cette animosité.

« Il veut simple­ment être respecté au même niveau que Nadal et Federer, et cela le stimule, et je pense, person­nel­le­ment, que c’est injuste qu’il ne le soit pas. C’est quelque chose que je ne peux pas expli­quer. Je ne sais pas ce que c’est, honnê­te­ment. Il mérite d’être respecté, et il l’est. C’est juste que je suis sûr que c’est frus­trant. Je pense qu’en fin de compte, les gens l’ap­pré­cie­ront davan­tage une fois qu’il aura arrêté de jouer, ce qui a fini par être le cas pour moi, je suppose. Mais sur le moment, c’est frus­trant. Une partie de cela peut parfois être de votre propre faute, mais je pense qu’une grande partie ne l’est pas. C’est juste que ces autres gars sont telle­ment extraordinaires. »