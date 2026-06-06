Alors que Matteo Arnaldi, malade, se présentait en conférence de presse pour expliquer son forfait avant les demi‐finales de Roland‐Garros, son compatriote et adversaire, Flavio Cobolli, se trouvait assis à seulement quelques mètres de lui dans la même salle.
Une scène qui n’a pas échappé à John McEnroe, étonné de cette proximité entre les deux joueurs au vu de la situation.
« Si Arnaldi est là et tient une conférence de presse, pourquoi Cobolli est‐il si près de lui ? S’il est malade et a un virus, on ne voudrait pas l’attraper », a souligné l’Américain, consultant pour TNT Sports.
Une remarque pleine de bon sens, alors que Cobolli disputera dimanche la première finale du Grand Chelem de sa carrière face à Alexander Zverev.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 15:03