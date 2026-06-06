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McEnroe hallu­cine : « Si Arnaldi est malade, pour­quoi Cobolli se tenait‐il si près de lui en confé­rence de presse ? »

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Baptiste Mulatier
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Alors que Matteo Arnaldi, malade, se présen­tait en confé­rence de presse pour expli­quer son forfait avant les demi‐finales de Roland‐Garros, son compa­triote et adver­saire, Flavio Cobolli, se trou­vait assis à seule­ment quelques mètres de lui dans la même salle.

Une scène qui n’a pas échappé à John McEnroe, étonné de cette proxi­mité entre les deux joueurs au vu de la situation. 

« Si Arnaldi est là et tient une confé­rence de presse, pour­quoi Cobolli est‐il si près de lui ? S’il est malade et a un virus, on ne voudrait pas l’at­traper », a souligné l’Américain, consul­tant pour TNT Sports.

Une remarque pleine de bon sens, alors que Cobolli dispu­tera dimanche la première finale du Grand Chelem de sa carrière face à Alexander Zverev. 

Publié le samedi 6 juin 2026 à 15:03

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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