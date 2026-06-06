Alors que Matteo Arnaldi, malade, se présen­tait en confé­rence de presse pour expli­quer son forfait avant les demi‐finales de Roland‐Garros, son compa­triote et adver­saire, Flavio Cobolli, se trou­vait assis à seule­ment quelques mètres de lui dans la même salle.

Une scène qui n’a pas échappé à John McEnroe, étonné de cette proxi­mité entre les deux joueurs au vu de la situation.

« Si Arnaldi est là et tient une confé­rence de presse, pour­quoi Cobolli est‐il si près de lui ? S’il est malade et a un virus, on ne voudrait pas l’at­traper », a souligné l’Américain, consul­tant pour TNT Sports.

Une remarque pleine de bon sens, alors que Cobolli dispu­tera dimanche la première finale du Grand Chelem de sa carrière face à Alexander Zverev.