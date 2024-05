Fait Chevalier de la Légion d’hon­neur par Emmanuel Macron mercredi à l’Élysée, John McEnroe a accordé une inter­view à L’Equipe, dans laquelle il s’est montré parti­cu­liè­re­ment confiant pour la suite et fin de la carrière de Rafael Nadal.

« D’abord, à ce stade, il peut faire ce qu’il veut. Il a telle­ment gagné que ça peut être diffi­cile pour lui de perdre. Mais je reste persuadé qu’il peut encore gagner. Je crois qu’il se sent capable de gagner encore un Roland‐Garros s’il est en bonne santé. Il pour­rait le faire. Mais la clé, c’est de revenir au top physi­que­ment. J’ai vu son match contre (Alexander) Zverev dont j’avais fait mon favori pour le tournoi. Et quand j’ai vu qu’il affron­tait Nadal, je me suis dit que ça allait être inté­res­sant. Mais Rafa n’avait pas suffi­sam­ment de matches comme il aime en avoir derrière lui pour voir ces sensa­tions qu’il aime tant. »