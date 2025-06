Sur le plateau de TNT Sports, John McEnroe a lancé un débat crous­tillant dans lequel il assure voir Jannik Sinner et Carlos Alcaraz riva­liser avec Rafael Nadal sur terre battue, à son meilleur niveau.

S’il recon­naît le carac­tère fou de cette opinion, l’Américain n’en démord pas, le niveau démontré lors de la finale est digne des plus grands joueurs qui ont marqué l’his­toire ces vingt dernières années, à savoir Federer, Nadal et Djokovic.

🇺🇸🤔 John McEnroe says Carlos Alcaraz and Jannik Sinner would be the favou­rite against Rafael Nadal at his best at Roland‐Garros :



« They would be favou­rite to beat Nadal at his best!« pic.twitter.com/jwUzU2kU20