On l’a tous remarqué, Rafael lors de sa prépa­ra­tion pour servir regarde toujours l’hor­loge et il est plus qu’à la limite auto­risée par le règle­ment. On se souvient d’ailleurs que cela avait passa­ble­ment énervé Denis Shapovalov à l’Open d’Australie.

Lors de sa demi‐finale face à Zverev, c’est John McEnroe qui offi­ciait sur Eurosport qui a « pété » un câble : « Il devrait être péna­lisé. Il regarde l’hor­loge là, mais c’est une blague. Il est toujours à la limite. Et entre les deux services, c’est 15 secondes, dix, faut faire quelque chose. En fait, c’est comme C’est comme si vous pouviez prendre autant de temps que vous le souhaitez sur le deuxième service. Au final, pas éton­nant que les jeux durent si longtemps »