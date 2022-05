Depuis que la WTA et l’ATP ont décidé de ne pas attri­buer de points à Wimbledon, les langues se délient chez les joueurs et joueuses mais aussi chez les obser­va­teurs. On atten­dait donc avec impa­tience les mots de John McEnroe, et nous n’avons pas été déçu d’at­tendre un peu.

« Je pense que c’était une erreur de Wimbledon de faire ce qu’ils ont fait. Expulser les Russes et les Biélorusses. Je ne sais pas comment d’ailleurs ils ont trouvé les Biélorusses aussi, mais cela c’est encore une toute autre histoire. Ensuite, cela s’est aggravé par le fait que l’ATP et la WTA décident de ne pas attri­buer de points. Je ne vois pas fina­le­ment en quoi cela aide les joueurs. Si les joueurs croient vrai­ment que Wimbledon a fait une grosse erreur, ils devraient boycotter le tournoi »